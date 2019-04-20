Встановлено механізм виведення Коломойським $5,5 млрд з "ПриватБанку"

Група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань так званого "Панамського досьє", встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярда доларів.

"Гроші виводилися через дочірню установу "Приватбанку" на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт, що гроші зникали, бо Національний банк України розглядав кіпрську філію "ПриватБанку" так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх. Тому чиновники так і не встановили, що готівка, яка переводилася на Кіпр, покидала Україну", - йдеться в матеріалі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який посилається на висновки міжнародної детективної компанії Kroll.

Тим часом регулятори на Кіпрі або не змогли помітити, що банківські перекази на загальну суму в 5,5 млрд доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або ж регулятор на Кіпрі не прийняв необхідних заходів, щоб перешкодити цим переказам, відзначають розслідувачі.

OCCRP зазначає, що доповідь компанії Kroll, на підставі якої вони дійшли висновку щодо схеми "ПриватБанку", був зроблений на підставі аналізу власної звітності "ПриватБанку".

Журналісти також пишуть, що доповідь вказує на незначну різницю між особистими і корпоративними рахунками Коломойського і Боголюбова.

Нагадаємо, уряд України за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. На його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації Приватбанку завдали шкоди мінімум на 5,5 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.