Не можна виключати з обговорень можливість відправлення західних військ в Україну – прем'єрка Естонії

Голова уряду вважає, що це надсилає відповідний сигнал росіянам.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.

Про це вона сказала в ефірі подкасту Politico.

Коментар Каллас пролунав на тлі заяви французького президента Еммануеля Макрона щодо наявності обговорень можливої відправки військ НАТО в Україну. Його слова викликали резонанс серед інших лідерів західного світу, після чого очільники країн один за одним почали заперечувати можливість допомоги українцям військами.

У коментарі Politico Каллас сказала, що лідерам потрібно проводити обговорення за закритими дверми. Це стосується і обговорень того, як іще по-новому можна допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо росії, що ми не виключаємо різних речей", – сказала вона.

У той час як більшість країн виключили відправку військ в Україну, включно з Німеччиною, Великою Британією та США, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав у середу, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що "нічого не можна знімати" з обговорення.