Недопуск експертів МАГАТЕ до реакторів ЗАЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції – Котін

За інформацією МАГАТЕ, фахівці моніторингової місії не можуть отримати доступ до всіх зон майданчика, зокрема до реакторних залів блоків №№ 1, 2 і 6 (саме там розташовані активні зони реакторів та міститься відпрацьоване ядерне паливо).

Недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних залів Запорізької атомної електростанції є спробою російських загарбників приховати справжню ситуацію на окупованій станції.

Про це заявив глава "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє пресслужба компанії.

За словами Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії МАГАТЕ до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС.

Він наголошує на тому, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об’єкта - Запорізької АЕС - є Енергоатом, тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", - наголосив глава "Енергоатому".

За інформацією МАГАТЕ, фахівці моніторингової місії не можуть отримати доступ до всіх зон майданчика, зокрема до реакторних залів блоків №№ 1, 2 і 6 (саме там розташовані активні зони реакторів та міститься відпрацьоване ядерне паливо).

Залишається обмеженим доступ і до деяких частин турбінних залів реакторних блоків №№ 3, 4 та 6, а також до дахів реакторних відділень.

Стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії росіяни не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві агенства.

Зазначається, що експертів МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Там знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

Крім того, минулого тижня було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів.

Також експерти МАГАТЕ все ще очікують запланованого на 19 грудня доступу на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.