Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі

29 вересня 2025, 21:55
Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі
Фото:politeka.net
Дзвінок відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перепросив у свого катарського колеги за атаку Ізраїлю на Доху під час телефонної розмови з Білого дому.
 
Про це пише Reuters із посиланням на джерело, близьке до ізраїльського премʼєра.
 
Дзвінок прем'єр-міністрові Катару шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. 
 
Нагадаємо, увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали "точного удару по вищому керівництву Хамас".
 
Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить "такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки" та пообіцяв розслідування "на найвищому рівні".
 
Водночас Хамас повідомив про загибель п’ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.
