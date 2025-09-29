Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі

Дзвінок відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перепросив у свого катарського колеги за атаку Ізраїлю на Доху під час телефонної розмови з Білого дому.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, близьке до ізраїльського премʼєра.

Дзвінок прем'єр-міністрові Катару шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Нагадаємо, увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали "точного удару по вищому керівництву Хамас".

Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить "такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки" та пообіцяв розслідування "на найвищому рівні".

Водночас Хамас повідомив про загибель п’ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.