Нетаньягу зателефонував путіну: про що говорили
07 жовтня 2025, 11:49
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Вони обмінялися привітаннями зі святами, а також обговорили ситуацію в Секторі Гази.
Учора, 6 жовтня, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і російського диктатора путіна.
Про це повідомляє офіційний сайт кремля.
Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході, зокрема і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації у Секторі Газа.
Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав путіна з днем народження. Нетаньягу висловив російському диктатору "найщиріші побажання".
Зі свого боку путін привітав Нетаньягу та ізраїльтян з настанням єврейського свята Суккот.