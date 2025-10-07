Нетаньягу зателефонував путіну: про що говорили

Вони обмінялися привітаннями зі святами, а також обговорили ситуацію в Секторі Гази.

Учора, 6 жовтня, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і російського диктатора путіна.

Про це повідомляє офіційний сайт кремля.

Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході, зокрема і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації у Секторі Газа.

Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав путіна з днем народження. Нетаньягу висловив російському диктатору "найщиріші побажання".

Зі свого боку путін привітав Нетаньягу та ізраїльтян з настанням єврейського свята Суккот.