Незалежно від потужності використання росією ядерної зброї в Україні, реакція США буде однаковою - Білий дім

У Білому домі запевнили, що реакція США на використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні буде однаковою. Вона не залежатиме від того, наскільки потужною була ця зброя.

Фото: AFP

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