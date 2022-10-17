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Незалежно від потужності використання росією ядерної зброї в Україні, реакція США буде однаковою - Білий дім

У Білому домі запевнили, що реакція США на використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні буде однаковою. Вона не залежатиме від того, наскільки потужною була ця зброя.
Незалежно від потужності використання росією ядерної зброї в Україні, реакція США буде однаковою - Білий дім Фото: AFP
Про це заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван, пише "Голос Америки".
 
За його словами, країни світу, зокрема і Китай та Індія, мають надіслати росії чіткий сигнал, що вона не має розглядати використання ядерної зброї як варіант у війні з Україною.
 
Салліван підкреслив, що президент США не вбачатиме відмінностей між використанням росією малопотужної тактичної ядерної зброї або більш потужної.
 
"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці", — додав він.
 
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17 10 2022 09:39
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