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Незважаючи на погрози москви: Судно вийшло з порту Одеси та прибуде до Стамбула сьогодні ввечері – Reuters

17 серпня 2023, 12:38
Незважаючи на погрози москви: Судно вийшло з порту Одеси та прибуде до Стамбула сьогодні ввечері – Reuters
зерно корабель
Як зазначається, наразі судно перебуває в румунських водах.
Контейнеровоз "Joseph Schulte", який вчора вийшов з порту Одеси тимчасовим коридором, має прибути до Стамбула сьогодні ввечері.

Про це заявив речник німецької компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка володіє судном спільно з китайським банком, повідомляє Reuters.

Як зазначається, наразі судно перебуває в румунських водах.

У компанії також повідомили, що весь екіпаж на борту в безпеці. Контейнеровоз вийшов з Одеського порту спеціальним коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України.

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди"

У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення росії. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

Останній раз з порту Одеси в рамках "зернової угоди" судно виходило 16 липня.

ОдесаСтамбулзернова угодарф тероризм

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