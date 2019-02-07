НФ: Верховна Рада має звернутися до союзників з європейських парламентів засудити ганебний крок ПАРЄ
"Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним. "Народний фронт" вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України", - заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Я нагадаю, що цей парламент 2 жовтня 2018 року ухвалив Постанову і засудив спроби повернення Росії. Верховна Рада наголосила, що в разі погодження на цей шантаж, український парламент може "повністю переглянути своє співробітництво з ПАРЄ". Час реагувати. Така позиція "Народного фронту" - ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність", - підкреслив керівник фракції.
Він відзначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.
"Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено, Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз - безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано закінчилося", - нагадав Максим Бурбак.
Він також зауважив, що важливо провести парламентські вибори чесно і прозоро. Так, як відбулися президентські.
"В цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні результати", - резюмував керівник фракції.
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