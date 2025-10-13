Нідерланди нададуть Україні €200 млн на боротьбу з російськими дронами
Нідерланди виділяють 200 мільйонів євро на системи протидії безпілотникам, які росія активно застосовує для атак по Україні.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекальманс в інтерв’ю агенції Укрінформ.
"Цієї ночі росія знову здійснила масштабну повітряну атаку. Це ще раз підкреслює, наскільки важливо Україні мати сучасні засоби боротьби з дронами", - зазначив Брекальманс.
За його словами, пакет допомоги був погоджений під час його нещодавнього візиту до Києва.
Він також повідомив про створення в українській столиці спеціального оборонного кластера нідерландські компанії вже планують інвестувати в українську військову індустрію та розвивати свої технології на місці.
Також раніше Словенія офіційно долучилася до закупівель зброї для України в рамках НАТО.