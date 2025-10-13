Нідерланди нададуть Україні €200 млн на боротьбу з російськими дронами

Це один із найбільших пакунків допомоги від Гааги цього року.

Нідерланди виділяють 200 мільйонів євро на системи протидії безпілотникам, які росія активно застосовує для атак по Україні.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекальманс в інтерв’ю агенції Укрінформ.

"Цієї ночі росія знову здійснила масштабну повітряну атаку. Це ще раз підкреслює, наскільки важливо Україні мати сучасні засоби боротьби з дронами", - зазначив Брекальманс.

За його словами, пакет допомоги був погоджений під час його нещодавнього візиту до Києва.

Він також повідомив про створення в українській столиці спеціального оборонного кластера нідерландські компанії вже планують інвестувати в українську військову індустрію та розвивати свої технології на місці.

Також раніше Словенія офіційно долучилася до закупівель зброї для України в рамках НАТО.