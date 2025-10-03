Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нідерланди виступили проти пришвидшеного вступу України до ЄС

03 жовтня 2025, 11:59
Зміна правил — це не вихід, вважає прем’єр-міністр країни
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив проти того, аби Україна вступила до Європейського Союзу за пришвидшеною процедурою. Однак посадовець запевнив: майбутнє Києва — у ЄС.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
"Майбутнє Молдови та України — у ЄС. Але зміна правил — це не вихід", — заявив він.
 
За даними медіа, голова Європейського парламенту Антоніу Кошта запропонував змінити деякі правила вступу до ЄС, а саме ухвалювати рішення не одноголосно, а кваліфікованою більшістю.
 
А втім, прем’єр-міністр Нідерландів виступив проти цього, вважаючи, що краще чинити тиск на Угорщину, яка стала єдиною країною, що блокує початок переговорів про вступ до ЄС.
 
Раніше видання Politco писало, що такий план зіткнувся з опором з боку кількох інших країн ЄС, включно з Францією та Грецією. Він також навряд чи отримає широке схвалення в Данії.
Нідерландивійна в Українівступ ЄСросія окупанти

