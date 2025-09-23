Нігер, Малі та Буркіна-Фасо оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
23 вересня 2025, 13:13
Фото: з вільного доступу
Суд ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з рф
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його “інструментом неоколоніалістських репресій”.
Про це повідомляє BBC.
Три країни, очолені військовими, опублікували спільну заяву, в якій заявили, що не визнають повноваження верховного суду Організації Об'єднаних Націй, що базується в Гаазі.
"МКС довів свою нездатність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії", – заявили три лідери.
Суд ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з росією, лідер якої путін був об'єктом ордера на арешт МКС.
Три держави заявили, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості».
Вони звинуватили МКС у націлюванні на менш привілейовані країни, повторивши критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше звинуватив МКС у антиафриканській упередженості.