Німеччина і Єврокомісія тиснуть на Бельгію щодо заморожених активів рф

07 грудня 2025, 11:11
Фото: з вільного доступу
У ЄС визнали, що Бельгія має "особливі занепокоєння" щодо ризиків.
Німеччина і Єврокомісія провели переговори з Бельгією щодо використання заморожених активів рф для України.
 
Про це пише Politico.
 
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомили про "конструктивні" переговори з урядом Бельгії щодо можливого використання заморожених російських активів.
 
Мерц терміново прибув до Брюсселя 5 грудня, щоб переконати бельгійського прем’єр-міністра Барта де Вевера пом’якшити позицію і погодитися на план використання 165 млрд євро заморожених російських державних активів як застави для кредиту Україні.
 
Урсула фон дер Ляєн у мережі X наголосила, що союзники погодилися: зволікати більше не можна. За її словами, "фінансова підтримка України є центральною для європейської безпеки".
 
Мерц у коментарях німецьким медіа висловився схоже: він визнав, що Бельгія має "особливі занепокоєння" щодо ризиків, які можуть виникнути через використання російських активів, і підкреслив, що будь-яке рішення повинно передбачати рівномірний розподіл ризиків між усіма країнами ЄС.
 
Прем’єр де Вевер ситуацію публічно не коментував. Сторони також не заявили про досягнення конкретної домовленості. Основна частина заморожених активів перебуває під контролем брюссельського депозитарію Euroclear. За даними європейських ЗМІ, де Вевер побоюється, що росія може вдатися до економічної чи політичної відповіді проти Бельгії, і вимагає чітких фінансових гарантій від інших столиць ЄС перед тим, як підтримати пропозицію Єврокомісії.
 
У Комісії ж продовжують запевняти, що юридичні ризики є мінімальними. Проте без підтримки Бельгії план не зрушить із місця. Дипломати вже вивчають юридичні формулювання документа, щоб врахувати вимоги Брюсселя перед самітом ЄС 18 грудня.
 
У п'ятницю Угорщина офіційно заблокувала рішення Євросоюзу про випуск облігацій, які могли стати альтернативним джерелом фінансового забезпечення України.

 

Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

