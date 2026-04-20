Німеччина планує перший термоядерний реактор

20 квітня 2026, 18:07
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Уряд ФРН заявив про амбіцію створити революційний енергетичний проєкт.

Федеральний уряд Німеччини має амбіцію створити перший у світі термоядерний реактор, підключений до енергомережі країни.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час візиту на Ганноверський ярмарок, який він відвідав разом із президентом Луїс Інасіо Лула да Сілва. 

За словами Мерца, термоядерні технології включені до національної програми Hightech-Agenda як один із ключових стратегічних напрямів.

"Ми маємо амбіцію підключити до мережі перший термоядерний реактор саме в Німеччині. Це стане революцією у виробництві та постачанні енергії", – заявив канцлер.

Він зазначив, що особливо його вразив експонат, який демонструє ключовий елемент майбутнього реактора – технологію виробництва термоядерного палива, зокрема тритію.

Мерц підкреслив, що уряд прагне сприяти прориву в цій сфері, який дозволить у майбутньому створити повноцінну термоядерну електростанцію.

За його словами, Німеччина вже входить до числа світових лідерів у дослідженнях термоядерного синтезу.

Крім того, раніше міністри оборони України і ФРН підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами.

 

