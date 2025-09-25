Німеччина погодилася розглядати використання активів рф на підтримку України

Але за умови дотримання міжнародного права.

Уряд Німеччини вперше заявив про відкритість до юридично обґрунтованого використання заморожених російських активів для фінансування військової підтримки України.

Про це повідомив радник канцлера Фрідріха Мерца з європейських справ Міхаель Клаус у коментарі Politico.

Йдеться про нову пропозицію Єврокомісії, яка передбачає переказ прибутків від заморожених активів рф — на суму близько 172 мільярдів євро, що зберігаються переважно у брюссельському депозитарії Euroclear, Україні у вигляді так званого "репараційного кредиту".

Самі активи при цьому залишаться недоторканими, а вилучені кошти замінять облігаціями, гарантованими ЄС, що має знизити юридичні ризики та уникнути звинувачень у незаконній конфіскації.

"Ми відкриті до розгляду нових, юридично обґрунтованих варіантів використання заморожених російських активів", - заявив Клаус.

За даними видання, Німеччина не просто погодилася обговорювати ідею - Берлін почав чинити тиск на інші країни ЄС, щоб ті підтримали новий механізм, напередодні неформального саміту лідерів ЄС, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.

"Це стане однією з ключових тем зустрічі. Українцям потрібні кошти для закупівлі зброї, а альтернатив не так багато", - наголосив радник.

Politico називає таку зміну позиції "суттєвим поворотом" у німецькій політиці. Раніше Берлін виступав проти будь-яких кроків, які могли б розглядатися як конфіскація активів іншої держави.

Також відомо, що Німеччина наполягає: кошти від активів рф мають бути спрямовані насамперед на військову підтримку України, а не на відбудову пошкодженої інфраструктури. Це підтвердили три джерела, знайомі з позицією уряду ФРН.

Нагадаємо, основна частина заморожених російських активів перебуває у фінансовій компанії Euroclear та інвестована в західні державні облігації. Після їхнього погашення активи перетворюються на готівкові кошти, які і пропонують використовувати для фінансування допомоги Україні. Єврокомісія планує залишити 13 мільярдів євро недоторканими як "базовий фонд".

Також вчора стало відомо, що ЄС готує "репараційну позику" Україні на суму до €130 млрд.