Німеччина поки не готова збивати дрони через відсутність системи ППО

Влада визнає, що система ППО потребує негайного відновлення на тлі зростаючих загроз.

У Німеччині останніми днями зафіксували численні польоти дронів над стратегічно важливими об’єктами, зокрема над верфями в Кілі, нафтопереробним заводом у Хайді, військовими базами в Ростоку та підприємствами Airbus.

Про це інформує Bild.

Крім того, у деяких випадках безпілотники діяли групами, а частина їхніх маршрутів вела до судна під іноземним прапором у Балтійському морі, яке рухалося у бік рф.

Попри постійну фіксацію цих польотів, німецькі військові поки не можуть збивати дрони через відсутність сучасної системи протиповітряної оборони.

Систему ППО, яка була розформована ще у 2010 році, доводиться фактично створювати заново. Однією з причин затримки є ризик падіння уламків у густонаселених районах та можливі загрози для цивільних.

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт охарактеризував ситуацію як "тривожний сигнал" для безпеки країни. Прем’єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер додав, що ці польоти дронів, які зафіксовані і в інших країнах ЄС, є частиною гібридної війни, спрямованої на створення невизначеності та дестабілізацію.

Водночас союзники Німеччини реагують на загрозу: США направляють до Норвегії патрульні літаки P-8 Poseidon для посилення контролю НАТО над повітряним простором Балтійського регіону.