Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина поки не готова збивати дрони через відсутність системи ППО

02 жовтня 2025, 13:44
Німеччина поки не готова збивати дрони через відсутність системи ППО
Фото: з вільного доступу
Влада визнає, що система ППО потребує негайного відновлення на тлі зростаючих загроз.

У Німеччині останніми днями зафіксували численні польоти дронів над стратегічно важливими об’єктами, зокрема над верфями в Кілі, нафтопереробним заводом у Хайді, військовими базами в Ростоку та підприємствами Airbus. 

Про це інформує Bild.

Крім того, у деяких випадках безпілотники діяли групами, а частина їхніх маршрутів вела до судна під іноземним прапором у Балтійському морі, яке рухалося у бік рф.

Попри постійну фіксацію цих польотів, німецькі військові поки не можуть збивати дрони через відсутність сучасної системи протиповітряної оборони.

Систему ППО, яка була розформована ще у 2010 році, доводиться фактично створювати заново. Однією з причин затримки є ризик падіння уламків у густонаселених районах та можливі загрози для цивільних.

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт охарактеризував ситуацію як "тривожний сигнал" для безпеки країни. Прем’єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер додав, що ці польоти дронів, які зафіксовані і в інших країнах ЄС, є частиною гібридної війни, спрямованої на створення невизначеності та дестабілізацію.

Водночас союзники Німеччини реагують на загрозу: США направляють до Норвегії патрульні літаки P-8 Poseidon для посилення контролю НАТО над повітряним простором Балтійського регіону.

 
НімеччинаППО

Останні матеріали

Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється