Німеччина повернула Україні грамоту київського митрополита часів гетьмана Мазепи
В заході взяли участь посол України Андрій Мельник, статссекретар МЗС Німеччини Вальтер Лінднер та історики, повідомляє "Укрінформ".
Грамоту привезуть до Києва, а зберігатися вона буде в Бібліотеці Вернадського.
Раніше докторка історичних наук Наталія Сінкевич виявила, що грамота, яка зберігалася в Тюбінгенському університеті, є оригіналом, а не копією, як вважалося.
"Те, що документ повертається в Україну саме сьогодні має велике історичне, культурне та політичне значення", - сказала вона.
У дослідженні Сінкевич та Тетяни Себти йдеться, що в грамоті Петра І підкреслюється приналежність київського митрополита до Московського патріархату і забороняється звертатися до Вселенського патріархату.
Під час Другої Світової війни Україна втратила лише в музеях понад 300 тисяч документів, які були викрадені, зазначив посол України Андрій Мельник. Україна розраховує на допомогу фахівців ФРН для їх пошуку та повернення, підкреслив він.
1708 рік є останнім роком гетьманства Івана Мазепи.
Також, влада США планує повернути Україні картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", написану 107 років тому художником Михайлом Паніним. На ній зображена сцена з 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає зі свитою з кремлівських воріт.
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