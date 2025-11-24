Німеччина проти повернення росії до G8

росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення росії до "Великої вісімки", як це передбачено в "мирному плані" США для України.

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти росію до цієї групи", - заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.