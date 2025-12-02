Німеччина створює новий підрозділ поліції для боротьби з дронами

Уряд Німеччини оголосив про створення нового спеціального підрозділу федеральної поліції, який займатиметься виявленням і нейтралізацією дронів.

Новий підрозділ стане частиною національного спеціального оперативного управління федеральної поліції. За словами Добриндта, його офіцери отримають спеціальну підготовку та сертифікацію з виявлення, перехоплення та знешкодження безпілотників.

Підрозділ планують розширити до 130 офіцерів, які зможуть оперативно переміщатися по країні та працювати в "гарячих точках".

Німеччина вже заклала для проєкту понад €100 млн на 2025 рік для закупівлі технологій протидії дронам. Це включає сенсори, системи радіоелектронного придушення та техніку для перехоплення або знищення БпЛА, якщо це буде необхідно. Країна придбає системи як у німецьких, так і в ізраїльських виробників. Додаткові закупівлі очікуються найближчими місяцями.

Крім того, цього тижня міністри внутрішніх справ федеральних земель обговорять створення спільного федерально-регіонального центру боротьби з дронами, який координуватиме дії поліції та військових.

Запуск нового підрозділу став наймасштабнішим кроком Берліна до формування постійної національної системи протидії безпілотникам — у ситуації, коли ризики від їхнього використання швидко зростають, а способи нейтралізації мають залишатися безпечними для людей на землі.