Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина створює новий підрозділ поліції для боротьби з дронами

02 грудня 2025, 20:51
Німеччина створює новий підрозділ поліції для боротьби з дронами
Фото: з вільного доступу
На цей рік передбачили для проєкту понад €100 млн.
Уряд Німеччини оголосив про створення нового спеціального підрозділу федеральної поліції, який займатиметься виявленням і нейтралізацією дронів. 
 
Про це заявив міністр внутрішніх справ Александр Добринд, передає Politico.
 
Новий підрозділ стане частиною національного спеціального оперативного управління федеральної поліції. За словами Добриндта, його офіцери отримають спеціальну підготовку та сертифікацію з виявлення, перехоплення та знешкодження безпілотників.
 
Підрозділ планують розширити до 130 офіцерів, які зможуть оперативно переміщатися по країні та працювати в "гарячих точках".
 
Німеччина вже заклала для проєкту понад €100 млн на 2025 рік для закупівлі технологій протидії дронам. Це включає сенсори, системи радіоелектронного придушення та техніку для перехоплення або знищення БпЛА, якщо це буде необхідно. Країна придбає системи як у німецьких, так і в ізраїльських виробників. Додаткові закупівлі очікуються найближчими місяцями.
 
Крім того, цього тижня міністри внутрішніх справ федеральних земель обговорять створення спільного федерально-регіонального центру боротьби з дронами, який координуватиме дії поліції та військових.
 
Запуск нового підрозділу став наймасштабнішим кроком Берліна до формування постійної національної системи протидії безпілотникам — у ситуації, коли ризики від їхнього використання швидко зростають, а способи нейтралізації мають залишатися безпечними для людей на землі.

 

Німечинаросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється