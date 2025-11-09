Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина та Британія попередили попередили про космічне шпигунство з боку росії

09 листопада 2025, 18:44
ICEYE
росія і Китай за останні роки "швидко розширили свої можливості у космічній війні".

Німеччина та Велика Британія заявили про зростання загрози з боку російських і китайських космічних супутників, які регулярно фіксуються під час стеження за апаратами, що належать західним державам.

Про це повідомляє CNN.

За останні тижні країни зафіксували численні випадки втручання у роботу своїх супутників — від глушіння сигналів до спроб збору розвідданих.

"Дії росії, особливо в космосі, становлять фундаментальну загрозу для нас усіх — загрозу, яку ми більше не можемо ігнорувати”, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції лідерів космічної галузі в Берліні.

За його словами, нещодавно було виявлено два російські розвідувальні супутники, які відстежували апарати IntelSat, що використовуються збройними силами Німеччини та союзників.

Пісторіус підкреслив, що росія і Китай за останні роки "швидко розширили свої можливості у космічній війні" — від глушіння та засліплення супутників до їх потенційного знищення.

Очільник космічного командування Великої Британії Пол Тедман також повідомив, що російські супутники “щотижня” намагаються заглушити британські апарати та стежать за ними в орбіті.

"Вони мають на борту обладнання, яке може бачити наші супутники й збирати з них інформацію", — пояснив Тедман.

У CNN зазначають, що втручання часто здійснюється за допомогою наземних систем електронної боротьби, які росія активно розвиває з початку війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше попереджав, що москва може розробляти ядерну зброю для розміщення в космосі з метою ураження супутників. Водночас російський диктатор владімір путін заперечує такі плани, хоча рф наклала вето на резолюцію ООН, яка забороняла подібні розробки.

Експерти зазначають, що визначити наміри супутників складно. За словами Клейтона Своупа, заступника директора проєкту з аерокосмічної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, аналіз базується здебільшого на розташуванні апаратів.

"російські супутники, які наближаються до європейських апаратів, можуть бути призначені для перехоплення сигналів. У деяких випадках вони навіть випробовували об’єкти, схожі на зброю", — зазначив експерт.

