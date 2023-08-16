Водночас німецький канцлер Олаф Шольц у липні запевнив, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО.

Уряд Німеччини відмовився законодавчо закріпити зобовʼязання витрачати 2% ВВП на оборону в рамках домовленостей НАТО.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в німецькому уряді.

Джерело в німецькому уряді сказало агенції, що пункт, який би юридично зобов’язав витрачати мінімум 2% ВВП на оборону, "в найкоротші терміни" вилучили з бюджетного законопроєкту.

Це означає, що Німеччина виконає зобов’язання про оборонні витрати протягом п’ятирічного періоду, як Берлін обіцяв раніше.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц у липні запевнив, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року, зокрема й за рахунок створеного спецфонду Бундесверу у 100 мільярдів євро.

Речник німецького уряду відмовився коментувати деталі законопроєкту.

У червні Німеччина вперше ухвалила Стратегію національної безпеки на тлі війни в Україні. У ній росію називають найбільшою загрозою. У ній росію назвали найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому, а також підтвердили мету витрачати 2% ВВП на оборону.

У липні на Вільнюському саміті в липні країни НАТО зобовʼязалися витрачати щонайменше 2% свого ВВП щорічно на оборону.