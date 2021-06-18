НОВИНИМандрівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, повністю вакцинованих проти COVID-19, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня, якщо країна не визначена зоною розповсюдження вірусного штаму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС
Поїздки з метою відвідування та туризм, таким чином, знову стають можливими для вакцинованих людей
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це заявило Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Поїздки з метою відвідування та туризм, таким чином, знову стають можливими для вакцинованих людей", - заявило міністерство.
У відомстві вказали, що для подорожі мандрівники мають отримати останню необхідну дозу вакцини за 14 днів до поїздки
Напередодні стало відомо, що першою дозою вакцини від коронавірусу щепили майже половину населення Німеччини.
У Німеччині не менше однієї дози вакцини від COVID-19 отримали 41 225 811 осіб, що складає 49,6% населення країни.
Повний захист від коронавірусу отримали 23 916 490 жителів країни (28,8% населення).
В даний час використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
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18 06 2021 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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