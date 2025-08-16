Німеччина закликала Ізраїль припинити будівництво поселень

Це суперечать резолюціям ООН.

Уряд Німеччини різко розкритикував плани Ізраїлю щодо відновлення будівництва поселення E1, яке може розділити Західний берег і відрізати його від Східного Єрусалима.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

У МЗС наголосили, що Берлін "разішуче відкидає наміри уряду Ізраїлю затвердити будівництво тисяч нових житлових одиниць в ізраїльських поселеннях на Західному березі".

"Будівництво поселень порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Воно ускладнює досягнення двостороннього рішення шляхом переговорів та припинення ізраїльської окупації Західного берега, як того вимагає Міжнародний суд ООН", – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Берлін також попереджає, що реалізація проєкту E1 серйозно обмежить мобільність палестинців, фактично розділивши Західний берег на дві частини й відрізавши Східний Єрусалим від решти палестинських територій.

"Німецький уряд закликає Ізраїль припинити будівництво поселень і визнає лише зміни кордонів від 4 червня 1967 року, які були погоджені сторонами конфлікту. Ми категорично відкидаємо будь-які плани анексії з боку ізраїльського уряду", – додали в МЗС.

Мова йде про відкладений раніше проєкт E1, відновлення якого 14 серпня анонсував міністр фінансів Ізраїлю, представник ультраправих сил. Проєкт уже викликав різку критику з боку Великої Британії та інших західних союзників.

Ініціатива передбачає будівництво 3401 житлової одиниці для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом. Ізраїль уже призупиняв реалізацію цього плану у 2012 та 2020 роках через спротив США, ЄС та інших країн.

У канцелярії міністра фінансів Ізраїлю заявили, що реалізація цього проєкту "поховає" ідею створення незалежної Палестинської держави.