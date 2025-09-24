Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні

24 вересня 2025, 14:07
Фото: з вільного доступу
Військова і фінансова допомога Києву має бути збільшена, наголосив міністр закордонних справ Німеччини
Європі час "подорослішати" і взяти на себе більше відповідальності за Україну. 
 
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Reuters.
 
Його слова прозвучали після коментарів президента США Дональда Трампа, який підтримав Київ у намірі повернути всі свої території.
 
В інтерв'ю Deutschlandfunk Вадефуль зазначив, що Трамп усвідомив провал власних спроб переконати путіна завершити війну. За його словами, заява американського президента свідчать про важливість посилення ролі Європи.
 
Раніше Трамп закликав Україну поступитися територіями заради миру і демонстрував відкритість у відносинах з путіним. Його різка зміна риторики викликала питання про те, чи зміниться фактична політика США.
 
Експерти вважають, що невизначеність у Вашингтоні може означати зростання навантаження на Європу, яка має взяти на себе більше військової та фінансової допомоги Києву.
 
"Ми дійсно повинні подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше, і не всі країни ЄС виконали обіцянки перед Україною", - сказав Вадефуль.
 
Він зазначив, що Європі доведеться шукати додаткові військові та фінансові ресурси. За його словами, слова Трампа корисні для України та Європи, оскільки показують провал його власних зусиль у діалозі з путіним. Водночас він попередив, що посилення безпеки в Європі буде непростим процесом.
 
Два чиновники, які говорили з Reuters на умовах анонімності, попередили, що Трамп, можливо, подає сигнал: тепер Європа має допомогти Україні.
 
"Схоже, він прощається, чи не так? Але завтра все може змінитися. У будь-якому разі: карти нам зрозумілі. Ми знаємо, що робити", - заявив західноєвропейський чиновник.
 
Високопоставлений дипломат зі Східної Європи заявив, що коментарі Трампа щодо України були спрямовані на те, щоб позначити зміну позиції і показати, "що він починає відсторонюватися, посилаючи сигнал про те, що це питання Європи".

 

