Норвегія офіційно представила нового посла в Україні

Українська сторона висловила вдячність за постійну підтримку Норвегією суверенітету України та підтвердила наміри поглиблювати двосторонню співпрацю.

Новопризначений посол Норвегії в Україні Ларс Хансен офіційно розпочинає свою діяльність у Києві.

Про це поінформували у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

8 вересня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв у нього копії вірчих грамот. У МЗС наголосили на вдячності за постійну підтримку Норвегією суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомий внесок Осло у зміцнення обороноздатності нашої держави.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу координацію міжнародних зусиль із притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, а також важливість посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Окрім того, приділили увагу перспективам співпраці у відновленні критичної інфраструктури, а також реалізації спільних гуманітарних та культурних проєктів.

Посол Ларс Хансен змінив на цій посаді Хелене Санд Андресен, яка виконувала обов’язки з 2023 року.