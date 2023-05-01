Норвезькі інструктори у Великій Британії навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості – Генштаб

Навчання спрямоване на підвищення безпеки та спроможностей Сил оборони на передовій.

Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення бойових дій у лісистій місцевості.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.