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Норвезькі інструктори у Великій Британії навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості – Генштаб

01 травня 2023, 14:52
Норвезькі інструктори у Великій Британії навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості – Генштаб
Фото: Радіо свобода
Навчання спрямоване на підвищення безпеки та спроможностей Сил оборони на передовій.
Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення бойових дій у лісистій місцевості.
 
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
 
Як зазначається, ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.  

"Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Норвегія, новобранці Збройних Сил України стали підготовленішими до бойових умов", - наголосили в Генштабі.

Військовослужбовці Норвезької національної гвардії беруть участь разом із навчальними командами країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. 

 

Велика Британіявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

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