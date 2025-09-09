Новим прем'єром Франції став колишній міністр оборони Себастьєн Лекорню

За два роки призначено п'ятого прем'єр-міністра.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового главу уряду — Себастьяна Лекорню, який став уже п’ятим прем’єр-міністром за останні два роки. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу у вівторок.

Про це інформують France24,Politico.

Рішення ухвалили наступного дня після того, як Франсуа Байру втратив посаду через вотум недовіри парламенту, спричинений його пропозиціями суворої економії.

39-річний Лекорню увійшов в історію як наймолодший міністр оборони Франції та головний ініціатор плану масштабного посилення армії до 2030 року на тлі війни росії проти України.

Раніше він належав до консервативного табору, але у 2017 році приєднався до руху Макрона. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування, на заморських територіях, а також у період протестів "жовтих жилетів", коли брав участь у "великих дебатах" та налагоджував діалог із суспільством. У 2021 році він також пропонував автономію під час заворушень у Гваделупі.

Аналітики зазначають, що його кар’єрне зростання демонструє схильність Макрона винагороджувати відданих союзників, але водночас вказує на потребу у стабільності. Адже бюджетні суперечки вже неодноразово коштували посади попереднім прем’єрам, залишивши країну у стані політичної турбулентності.

Джерела, наближені до президента, заявили, що призначення Лекорню було фактично неминучим. Макрон опинився у складному становищі: після відставки Байру він змушений уже вп’яте за менше ніж два роки шукати нового очільника уряду.

Тим часом опозиція посилює тиск, вимагаючи дострокових парламентських виборів або навіть відставки самого Макрона.