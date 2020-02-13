Новий історичний рекорд: прибуток банків за рік сягнув 60 млрд грн

Заступниця голови Нацбанку зазначила, що такими великими прибутки банків будуть не довго

У 2019 році українські банки отримали 60 мільярдів гривень прибутків. Це стало новим рекордом прибутковості банківської системи України за всю історію.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє "Громадське".

Вона зазначила, що переважну більшість цих прибутків банки отримали від роботи з клієнтами, а не купівлі державних боргових облігацій.

"Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП - це всього лише 12%", - заявила Рожкова.

Найприбутковішим українським банком у 2019 році був "ПриватБанк", який отримав більше половини всіх прибутків банків або 32 мільярди гривень. Також у 2019 році зменшилася кількість збиткових банків: наразі їх 6, хоча у 2018 році було 13.

Водночас заступниця голови Нацбанку зазначила, що такими великими прибутки банків будуть не довго. Причиною цього є низька інфляція в Україні, яка призводить до падіння ставок за кредитами та маржі банків.

"Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти", - додала Рожкова.

Вона зазначила, що наразі банківський сектор України перебуває у «відмінному стані».

Раніше у Нацбанку заявили, що банки повинні зменшувати свої прибутки, зменшуючи маржу між відсотковими ставками за кредитами та депозитами. Також у Нацбанку розкритикували державні банки за те, що вони надто повільно знижують відсоткові ставки.

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