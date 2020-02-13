Новий історичний рекорд: прибуток банків за рік сягнув 60 млрд грн
Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє "Громадське".
Вона зазначила, що переважну більшість цих прибутків банки отримали від роботи з клієнтами, а не купівлі державних боргових облігацій.
"Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП - це всього лише 12%", - заявила Рожкова.
Найприбутковішим українським банком у 2019 році був "ПриватБанк", який отримав більше половини всіх прибутків банків або 32 мільярди гривень. Також у 2019 році зменшилася кількість збиткових банків: наразі їх 6, хоча у 2018 році було 13.
Водночас заступниця голови Нацбанку зазначила, що такими великими прибутки банків будуть не довго. Причиною цього є низька інфляція в Україні, яка призводить до падіння ставок за кредитами та маржі банків.
"Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти", - додала Рожкова.
Вона зазначила, що наразі банківський сектор України перебуває у «відмінному стані».
Раніше у Нацбанку заявили, що банки повинні зменшувати свої прибутки, зменшуючи маржу між відсотковими ставками за кредитами та депозитами. Також у Нацбанку розкритикували державні банки за те, що вони надто повільно знижують відсоткові ставки.
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