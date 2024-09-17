Новий президент Ірану сигналізує про готовність відновити ядерні переговори із Заходом – ЗМІ

В той же час він заперечує, що його країна постачала рф балістичні ракети.

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив про відкритість до відновлення ядерних перемовин з країнами Заходу і заперечив, що його країна постачала рф балістичні ракети.

Про це пише щоденна газета Financial Times.

На своїй першій пресконференції з місцевими та іноземними ЗМІ він згадав про міцні зв'язки з кремлем і додав, що в той час, коли ісламська республіка бореться із західними санкціями, рф надала країні суттєву підтримку.

"Деякі могли відбутися в минулому, і для цього не було жодних перешкод. Але що можна сказати з упевненістю, так це те, що цього не відбувалося відтоді, як ми вступили на посаду", - відповів Пезешкіян журналістам у Тегерані в понеділок.

Президент Ірану заявив, що його уряд прагне миру, а не війни у світі і тому він готовий розглянути можливість відновлення переговорів щодо ядерних програм країни, до прикладу, угоди, яка була підписана Іраном зі світовими державами у 2015 році.

Видання пише, що в 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов у угоди та наклав на Іран жорсткі санкції. У відповідь на це Тегеран впродовж трьох років збагачує уран до 60% чистоти, яка є близькою до збройової.

"Ми прагнемо повернення до рамок ядерної угоди. Якщо вони зупиняться, ми теж зупинимося. Якщо вони будуть віддані угоді, то і ми будемо. Ми не прагнемо ядерної зброї. Але ми не піддамося тиску", - сказав Пезешкіян.

Президент підкреслив, що "ми не хочемо бути під санкціями і не хочемо ні з ким воювати" та закликав США "поважати права нашого народу і не плести змови". За його словами, Ісламська республіка буде "віддана своїм угодам з США і Європою".

В той же час, західні дипломати заявили, що готові дати шанс переговорам, однак вони вважають, що Іран співпрацює з кремлем у військовому плані, підтримуючи війну проти України, тому це значно знижує можливість досягнення нової ядерної угоди.

Журналісти жодають, що Пезешкіян використовує дипломатію, аби спробувати відновити імідж Ірану як вдома, так і за кордоном.

так, цього місяця президент Ірану відвідає Нью-Йорк, аби виступити зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї ООН.

У Financial Times вважають, що Пезешкіян буде критикувати Ізраїль за війну в Газі, однак також говоритиме про можливість відновлення перемовин з країнами Заходу.