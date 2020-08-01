Новий рекорд: інвестиції у відновлювальну енергетику України у 2019 році сягнули 3,7 млрд євро
Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), передає "Громадське".
Так, протягом 2019 року в Україні збудували нових сонячних, вітроелектростанцій та інших електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії, загальною потужністю 4,5 гігавати — це майже вдвічі більше за потужність всіх «зелених» електростанцій, які працювали в Україні станом на початок 2019 року.
«Загалом, діючі потужності «чистої» енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 мільярда кіловат-годин електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 мільйона домогосподарств», — повідомляють у Держенергоефективності.
Там підрахували, що завдяки збудованим в Україні «зеленим» електростанціям, викиди парникових газів, які спричинюють глобальне потепління, щороку зменшуватимуться на 9,2 мільйона тонн.
«Водночас, у зв’язку із стрімким розвитком відновлюваної енергетики ведеться робота щодо вирішення питання балансування та впровадження систем акумулювання енергії, враховуючи світову практику», — додали у Держенергоефективності.
Нагадаємо, що Європейський Союз та його фінансові інституції надали Україні близько 6 мільярдів євро на інфраструктурні проєкти в межах різноманітних програм, зокрема кредитних.
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