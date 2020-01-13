Новий тренд в Instagram - AR-маски з тестами. 15 найцікавіших і як їх знайти

В кінці грудня 2019 - на початку 2020 року Instagram Stories захопили маски-тести. Користувачі масово публікують селфі-історії з фільтром, який випадковим чином визначає, хто вони з диснеївських героїв або на який факультет Хогвартса їх би зарахували.

Як знайти маски

AR-маски з тестами створюють самі користувачі, і знайти їх не так просто. Не існує ніякого загальнодоступного списку таких масок. Щоб застосувати маску на свою історію, потрібно спершу зберегти фільтр з аккаунта іншого користувача. Для цього потрібно перейти в його розділ масок, вибрати цікаву для вас, а далі Instagram запропонує вам її зберегти.

Розділ з фільтрами доступний тільки в програмі, але не відображається в веб-версії

Далі потрібно записати відео в історії з накладенням цього фільтра і дочекатися результату.

На сьогодні в Instagram безліч таких фільтрів. Деякі просто видають рандомного персонажа з мультиків, серіалів, фільмів, інші - роблять передбачення на 2020 рік, а деякі визначають, який ви тост.

AIN.UA зібрав 15 найпопулярніших і забавних масок і розповідає, де їх знайти.

Який ти персонаж Діснея

Один з найпопулярніших фільтрів «Який ти персонаж Діснея» створив фотограф Арно Партіссімо. Маску протестували популярний ведучий Джиммі Феллон, режисер Тайка Вайтіті і дочка Робіна Вільямса, результатом якої став Джин (саме цей персонаж в мультфільмі озвучував Вільямс).

Який твій факультет Хогвартса

Все той же Арно подарував світові ще один чудовий фільтр, який надягає на ваше селфі Розподіляючий Капелюх, після чого ви дізнаєтеся, на який факультет Хогвартса зараховані.

Хто ти з Гаррі Поттера

Маску зробила Олена Первеева. Фільтр вибирає рандомних персонажа з саги про Гаррі Поттера і підставляє на ваше Селфі. Як пише Первеева, на створення маски її надихнули роботи нідерландської художниці тлінні Айві, яка і намалювала кожного з героїв.

Який ти покемон

Один з найбільш улюблених масок-тестів - який ти покемон. Його також охоче приміряли зірки Сем Сміт, Аріана Гранде (багато разів, оскільки їй не подобалися результати) та інші. Маску створив Діджитал-креатор з Іспанії @ hughesp1.

Він же створив «Хто ти з Сімпсонів».

Яким буде твій 2020

Користувач Акіко Кога створила фільтр, який видає передбачення на 2020 рік в одному реченні. Якщо воно буде не таким, як ви очікували, постарайтеся не плакати.

Якої прожарки твій тост

Діджитал-маркетолог Грег Свон вважає, що всі вищезгадані маски - нісенітниця. Тому він створив по-справжньому корисний фільтр, який показує, який прожарювання греночкі вам подобаються. «Ось це інновації», - пише Свон.

Інші фільтри :

Печеньки удачі від @helena_dong

Хто ти з «Зоряних воєн» від @at.augmented

Хто ти в офісі і хто ти з «Футурами» від @anton.alpen

Хто ти з мультсеріалу «Бо Джек» від @bojackhiddenjokes

Який ти супергерой від @lukeleeofficial

Хто ти з «Сейлор Мун» від @popkapirozhka

Коли ти помреш від @creatingrem

Хто стане твоїм чоловіком від @estherurgell19 (є варіант «пробач, ти завжди будеш самотній»)

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram оголосила про оновлення правил реєстрації. Відтепер вона запитуватиме дату народження і не дозволятиме створювати акаунти користувачам, яким не виповнилося 13 років.