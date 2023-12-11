Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Новий уряд Польщі може скасувати договори з Південною Кореєю щодо постачання озброєнь

11 грудня 2023, 08:48
Новий уряд Польщі може скасувати договори з Південною Кореєю щодо постачання озброєнь
Фото: з вільних джерел
В останні роки Варшава підписала угоди про закупівлю зброї у Південної Кореї на мільярди доларів у рамках зусиль щодо нарощування збройних сил у відповідь на вторгнення росії до України.

Новий уряд Польщі може визнати недійсними низку міжнародних договорів та контрактів щодо постачання озброєнь, підписаних старим складом уряду. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

В останні роки Варшава підписала угоди про закупівлю зброї у Південної Кореї на мільярди доларів у рамках зусиль щодо нарощування збройних сил у відповідь на вторгнення росії до України.

Однак у листопаді повідомлялося, що Сеул стурбований зміною уряду та нестачею коштів, а також тим, що ці фактори можуть поставити під загрозу деякі угоди.

На цьому фоні уряд Південної Кореї провів зустріч із місцевими великими банками, які могли б виділити Польщі кредити на купівлю зброї на суму 22 млрд доларів.

"Угоди, підписані попереднім урядом, можуть бути визнані недійсними. Після 15 жовтня (виборів до польського парламенту – ред.) міністри мали обмежитися управлінням державою та не витрачати державні гроші", - заявив спікер парламенту Шимон Головня.

Кандидат у міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також повідомив, що угоди, підписані урядом після 15 жовтня, підлягатимуть "аналізу та оцінці". За його словами, важливо спрямувати інвестиції у польську збройову промисловість.

Чинний міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд контрактів, про які говорила Косиняк-Камиш, рівносильний оголошення про їхнє розірвання.

"Вони популістськи будуть говорити, що ми замінимо техніку з Кореї на техніку польської збройової промисловості, і ми залишимося ні з чим", - заявив він.

11 грудня, Сейм Польщі проведе голосування про вотум довіри уряду та обере нового прем'єр-міністра країни.

Наприкінці листопада президент Польщі Анджей Дуда привів до присяги новий уряд Матеуша Моравецького, сформований після парламентських виборів у рамках так званого конституційного першого кроку. Наголошується, що наразі найімовірнішим є сценарій, за якого уряд Моравецького не отримує вотум довіри і йде у відставку, а Сейм Польщі дає доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.

ПольщаПівденна КореяДОГОВОРозброєння

Останні матеріали

Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється