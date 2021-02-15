ОАЕ можуть збільшити товарообіг агропродукцією з Україною вдесятеро - до $2 млрд на рік

Крім того, Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією Intelmax Management Consulting

ОАЕ планують збільшити товарообіг агропромисловою продукцією з Україною вдесятеро й довести цей показник до $2 млрд на рік.

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на позаштатного радника керівника Офісу президента України Тимофій Милованов.

"Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі зі спадкоємним принцом (емірату Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїд Аль Нахаяном - ІФ). Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто довести до $2 млрд на рік", - написав Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Україна й Об'єднані Арабські Емірати в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до цієї країни, який відбувається 14-15 лютого, підписали меморандуми й контракти на суму щонайменше $3 млрд, повідомила прес-служба Офісу президента.

Підписано, зокрема, меморандуми про взаєморозуміння між Фондом держмайна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці у рамках розробки перспективних інвестиційних проектів і участі арабської сторони в програмі приватизації державної власності в Україні.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією Intelmax Management Consulting. Документ передбачає співпрацю у створенні платформи для обміну інтелектуальною власністю. Планується також упровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

Сторони також підписали документи в галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість будівництва спільних заводів за межами України.

Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу та трейдингової компанії з метою гарантування продовольчої безпеки.

Як інформує Офіс президента, розглядається також можливість створення українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

"Водночас 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, "ДТЕК", Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala", - зазначає Офіс президента.

Нагадаємо, що Україна і ОАЕ підписали меморандуми про визнання водійських прав, інвестиції в агропром, розвиток туризму