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ОАЕ застерегли режим Асада в Сирії від втручання у війну між Хамасом та Ізраїлем

10 жовтня 2023, 14:29
ОАЕ застерегли режим Асада в Сирії від втручання у війну між Хамасом та Ізраїлем
Фото: rian.com.ua
Офіційний представник Еміратів заявив, що не обговорюватиме приватні дипломатичні розмови. Представництво Сирії в ООН також не відповіло на запит про коментар.

Об’єднані Арабські Емірати попередили режим Асада в Сирії не втручатися у війну між Хамасом та Ізраїлем та не дозволяти напади на Ізраїль з сирійської території.

 Про це повідомляє AXIOUS із посиланням на два поінформованих джерела.

За даними джерел, офіційні особи Еміратів надіслали повідомлення високопоставленим сирійським чиновникам і поінформували адміністрацію Байдена про їхнє спілкування з сирійцями.

Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні. ОАЕ також мають тісні стосунки з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році в рамках укладених за посередництва Трампа угод Авраама.

ОАЕрежимвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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