ОАЕ застерегли режим Асада в Сирії від втручання у війну між Хамасом та Ізраїлем
Об’єднані Арабські Емірати попередили режим Асада в Сирії не втручатися у війну між Хамасом та Ізраїлем та не дозволяти напади на Ізраїль з сирійської території.
Про це повідомляє AXIOUS із посиланням на два поінформованих джерела.
За даними джерел, офіційні особи Еміратів надіслали повідомлення високопоставленим сирійським чиновникам і поінформували адміністрацію Байдена про їхнє спілкування з сирійцями.
Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні. ОАЕ також мають тісні стосунки з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році в рамках укладених за посередництва Трампа угод Авраама.