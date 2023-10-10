ОАЕ застерегли режим Асада в Сирії від втручання у війну між Хамасом та Ізраїлем

Офіційний представник Еміратів заявив, що не обговорюватиме приватні дипломатичні розмови. Представництво Сирії в ООН також не відповіло на запит про коментар.

Об’єднані Арабські Емірати попередили режим Асада в Сирії не втручатися у війну між Хамасом та Ізраїлем та не дозволяти напади на Ізраїль з сирійської території.

Про це повідомляє AXIOUS із посиланням на два поінформованих джерела.



За даними джерел, офіційні особи Еміратів надіслали повідомлення високопоставленим сирійським чиновникам і поінформували адміністрацію Байдена про їхнє спілкування з сирійцями.

Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні. ОАЕ також мають тісні стосунки з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році в рамках укладених за посередництва Трампа угод Авраама.