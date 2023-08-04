Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Окупаційна армія рф не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті – розвідка Естонії

04 серпня 2023, 16:48
Окупаційна армія рф не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті – розвідка Естонії
Представник Генштабу Естонії уточнив, що рф намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Збройні сили російської федерації не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України. Тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів.

Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, повідомляє ERR.

За його словами, Збройні сили рф завдавали ударів здебільшого на Куп'янському та Сватівсько-Кремлівському напрямках, а також у районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Вендла уточнив, що росіяни домоглися мінімального успіху.

"Малоймовірно, що російські збройні сили зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом", - сказав полковник.

Представник Генштабу Естонії уточнив, що рф намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Естонський військовий розповів, що Україна домоглася обмежених успіхів у районі Бахмута, поблизу Оріхова і Великої Новосілки.

"Однак точних повідомлень про те, що вони прорвали першу лінію оборони, немає. Україна продовжує завдавати ударів по важливих вузлах тилового забезпечення рф, щоб обмежити постачання Збройних сил рф на фронт", - сказав Вандла.

Як приклад він навів атаку на Чонгарський міст 29 липня, а також уточнив, що Кримський міст досі ремонтується.

Нагадаємо, ЗСУ задіяли резерви для прориву на півдні.

 

Естоніярозвідкаокупантивійна в Україні

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється