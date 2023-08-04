Окупаційна армія рф не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті – розвідка Естонії

Представник Генштабу Естонії уточнив, що рф намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Збройні сили російської федерації не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України. Тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів.

Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, повідомляє ERR.

За його словами, Збройні сили рф завдавали ударів здебільшого на Куп'янському та Сватівсько-Кремлівському напрямках, а також у районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Вендла уточнив, що росіяни домоглися мінімального успіху.

"Малоймовірно, що російські збройні сили зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом", - сказав полковник.

Представник Генштабу Естонії уточнив, що рф намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Естонський військовий розповів, що Україна домоглася обмежених успіхів у районі Бахмута, поблизу Оріхова і Великої Новосілки.

"Однак точних повідомлень про те, що вони прорвали першу лінію оборони, немає. Україна продовжує завдавати ударів по важливих вузлах тилового забезпечення рф, щоб обмежити постачання Збройних сил рф на фронт", - сказав Вандла.

Як приклад він навів атаку на Чонгарський міст 29 липня, а також уточнив, що Кримський міст досі ремонтується.

Нагадаємо, ЗСУ задіяли резерви для прориву на півдні.