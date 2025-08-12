Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ООН потребує серйозної реформи, щоб продовжувати виконувати свій мандат – Ердоган

12 серпня 2025, 18:55
Президент Туреччини вважає, що організація має бути реформована та перетворитися на платформу, що представляє глобальну справедливість
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) потребує серйозної реформи, щоб продовжувати виконувати свій мандат. 
 
Про це він сказав у відеозверненні з нагоди 80-ї річниці ООН, повідомляє Укрінформ.
 
Очевидно, що ООН потребує серйозної реформи, щоб продовжувати виконувати покладені на неї обов'язки. Відповідальність усіх нас – зробити Організацію платформою, що представляє глобальну справедливість, зокрема з огляду на звірства, яким палестинський народ, особливо в Газі, піддається протягом багатьох років”, – сказав Ердоган.
 
За його словами, Туреччина рішуче налаштована підтримувати всі зусилля з реформування ООН.
 
На цьому етапі ми закликаємо держави-члени знову зробити Організацію Об'єднаних Націй надією людства”. Я закликаю вас вжити негайних заходів для досягнення цієї мети”, – наголосив турецький лідер.

 

