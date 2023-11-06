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ПОЛІТИКА

ООН стверджує, що угода про евакуацію іноземців з Гази заблокована на два дні

06 листопада 2023, 19:06
ООН стверджує, що угода про евакуацію іноземців з Гази заблокована на два дні
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
В організації не сказали, чи зможуть деякі люди виїхати в понеділок.

Жоден іноземець або палестинець із подвійним громадянством не зміг покинути Сектор Гази у вихідні, і незрозуміло, чи зможуть вони це зробити найближчим часом. Це сталося після того, як Хамас звинуватив Ізраїль у зриві угоди, яка дозволяла іноземцям покинути обложену територію.

Про це повідомляє Bloomberg.

"За наявними даними, це пов'язано з тим, що Хамас, Ізраїль і Єгипет не змогли дійти згоди щодо безпечної евакуації пацієнтів із північної частини сектору Гази", - заявили в ООН.

В організації не сказали, чи зможуть деякі люди виїхати в понеділок.

Сотні громадян США, Великої Британії та інших країн почали залишати Сектор Гази 1 листопада через прикордонний пункт "Рафах" у Єгипті, що стало першим випадком, коли люди, які опинилися в прибережній смузі, змогли покинути її після початку війни між Ізраїлем і Хамасом 7 жовтня.

7 жовтня бойовики організації Хамас влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

Раніше ми повідомляли, що секторі Гази від початку масштабної атаки на Ізраїль загинули 88 співробітників агентства ООН.  У спільній заяві гуманітарних організацій ООН також ідеться, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. А в заручниках досі перебувають 200 людей, зокрема діти.

ООНевакуаціяХамас: Ізраїль

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