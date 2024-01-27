Операція ГРУ в Європі: Виявлено агента, що забезпечував російський ВПК обладнанням через компанію в Бельгії — The Insider

Як з'ясували журналісти The Insider, засновник компанії, яка постачає російський ВПК незамінним у виробництві обладнанням, живе в Брюсселі та пов'язаний із ГРУ.

У Бельгії виявили агента ГРУ (головного розвідувального управління російської федерації), який налагодив військовий експорт у рф та уник санкцій.

Про це повідомляє The Insider.

Як з'ясували журналісти The Insider, засновник компанії, яка постачає російський ВПК незамінним у виробництві обладнанням, живе в Брюсселі та пов'язаний із ГРУ.

Віктор Лабін народився 1961 року. Чоловік був прописаний у гуртожитку академії ГРУ на вулиці Народного ополчення в Москві, а пізніше жив у Зеленограді - у будинку, де частину квартир видають військовослужбовцям. Не пізніше 2000 року він переїхав до Брюсселя.

У Бельгії Лабін заснував компанію Groupe d'Investissement Financier, яка постачала товари, зокрема, компанії "Сонатек". Її власник і гендиректор - 35-річний син Лабіна Руслан.

За даними видання, у 2022 році "Сонатек" поставив 18 підприємствам російської оборонної промисловості обладнання, виготовлене, зокрема, в Італії, Німеччині та Великій Британії.

Йдеться про координатно-вимірювальні машини, виробництво яких не вдалося налагодити в Росії. Тому російський ВПК вкрай залежний від цих поставок.

"У листуванні з The Insider Лабін не став заперечувати, що його компанія виступає підрядником 18 компаній російського оборонного сектора", - повідомили в виданні.

На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками Міноборони, він відповів: "Батько підприємець, а я і брат в армії не служили". І поставив смайлик.

Водночас у відповідь на запитання, чи має він стосунок до ГРУ, Лабін сказав, що "одразу може послати на три букви" журналіста видання - і назвав того "бандерівцем".

Раніше повідомлялось, що у фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній.