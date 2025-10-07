Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан назвав Євросоюз "кораблем, що тоне"

07 жовтня 2025, 09:35
Орбан назвав Євросоюз
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр Угорщини заявив, що ЄС нібито "розпадається" і потребує "радикальної трансформації"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ.

Про це повідомляє Clash Report.

Віктор Орбан заявив, що Угорщині не варто приєднуватися до єврозони, оскільки Європейський Союз "розпадається". Політик зазначив, що ухвалення євро може "прив’язати Угорщину до потопаючого корабля".
 
За словами Орбана, ЄС стикається з глибокими проблемами і потребує "радикальної трансформації" протягом найближчих двох років. Якщо цього не станеться, він вважає, що союз ризикує перетворитися на "короткий розділ" в історії.
 
Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

