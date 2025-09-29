Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном

Угорський премʼєр стверджує, що Україна нібито не є суверенною державою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її "не суверенною" державою.

Про це повідомляє HVG.

Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу "ніхто не хоче атакувати Україну", а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про "Схід", оскільки ті території не належить до НАТО.

"Зараз не має значення, чи перелетіли два-три-чотири угорські дрони, чи ні. Припустимо, що вони влетіли туди на кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може закритися. Не цим їй слід займатися", – заявив він.

Орбан стверджує, що він і Зеленський "не є ворогами один одному". Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки "лінія фронту пролягає не там".