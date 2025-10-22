Орбан підтвердив підготовку до" мирного саміту" у Будапешті

У дописі він не вказував, про який саміт йде мова, але з контексту зрозуміло, що угорський прем’єр мав на увазі потенційну зустріч американського президента Дональда Трампа та очільника кремля.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.

Про це він написав у Facebook.

У середу, 22 жовтня, Орбан заявив, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перебуває у Вашингтоні.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата ще не визначена. Коли настане час, ми його проведемо", – написав угорський прем’єр.

У дописі він не вказував, про який саміт йде мова, але з контексту зрозуміло, що угорський прем’єр мав на увазі потенційну зустріч американського президента Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна.

"І, звичайно, завтра, під час Маршу миру, ми покажемо світові, що Будапешт був обраний не випадково. Він був обраний тому, що Угорщина є острівцем миру, а угорці стоять на боці миру", – додав Орбан.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.