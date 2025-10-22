Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан підтвердив підготовку до" мирного саміту" у Будапешті

22 жовтня 2025, 12:28
Орбан підтвердив підготовку до
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
У дописі він не вказував, про який саміт йде мова, але з контексту зрозуміло, що угорський прем’єр мав на увазі потенційну зустріч американського президента Дональда Трампа та очільника кремля.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.

Про це він написав у Facebook.

У середу, 22 жовтня, Орбан заявив, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перебуває у Вашингтоні.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата ще не визначена. Коли настане час, ми його проведемо", – написав угорський прем’єр.

У дописі він не вказував, про який саміт йде мова, але з контексту зрозуміло, що угорський прем’єр мав на увазі потенційну зустріч американського президента Дональда Трампа та очільника кремля владіміра путіна.

"І, звичайно, завтра, під час Маршу миру, ми покажемо світові, що Будапешт був обраний не випадково. Він був обраний тому, що Угорщина є острівцем миру, а угорці стоять на боці миру", – додав Орбан.

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Трампа й путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

УгорщинаВладімір ПутінДональд ТрампВіктор Орбан

Останні матеріали

Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється