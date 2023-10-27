Орбан попереджав НАТО і ЄС про зустріч з путіним в Китаї – ЗМІ
Про це повідомило HVG.
"Орбан розповів про заплановані переговори в Китаї генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Євроради Шарлю Мішелю телефоном", - пише угорське видання.
Орбан нібито також сказав, що зустріч відбулася не з його ініціативи, але уникнути її було неможливо.
Речник прем’єра підтвердив, що прем'єр-міністр зазвичай проводить консультації перед будь-якою такою зустріччю у світлі членства Угорщини в НАТО і ЄС.
Проте він не спростував і не підтвердив інформацію про те, що переговори в Пекіні ініціював не Орбан, і що угорський прем'єр не мав змоги відмовитися.
Минулого тижня Орбан зустрівся з путіним у Пекіні і заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося.