Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан знову поставив під сумнів суверенність України: "Її утримує ЄС"

01 жовтня 2025, 17:11
Орбан знову поставив під сумнів суверенність України:
Фото: reuters.com
Він також назвав Україну несамостійною державою, яка не здатна утримувати себе без допомоги ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що не вважає Україну суверенною державою, оскільки її фінансову спроможність забезпечують країни Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив 1 жовтня перед початком неформального саміту Європейської ради в Копенгагені.

"Тому що вони такими не є", - відповів Орбан журналістам, коли ті запитали, чому він не визнає суверенітету України.

Угорський прем'єр пояснив свою позицію тим, що Україна залежить від зовнішнього фінансування:

"У них немає грошей, щоб утримувати себе. Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший ви не є суверенною країною", - заявив він.

Орбан додав, що це не моральна оцінка, а, за його словами, "фінансовий факт".

Крім того, нещодавно Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном.

 

Віктор ОрбанУкраїнаЄвросоюз

Останні матеріали

Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація Кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється