Орбан знову поставив під сумнів суверенність України: "Її утримує ЄС"

Він також назвав Україну несамостійною державою, яка не здатна утримувати себе без допомоги ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що не вважає Україну суверенною державою, оскільки її фінансову спроможність забезпечують країни Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив 1 жовтня перед початком неформального саміту Європейської ради в Копенгагені.

"Тому що вони такими не є", - відповів Орбан журналістам, коли ті запитали, чому він не визнає суверенітету України.

Угорський прем'єр пояснив свою позицію тим, що Україна залежить від зовнішнього фінансування:

"У них немає грошей, щоб утримувати себе. Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший ви не є суверенною країною", - заявив він.

Орбан додав, що це не моральна оцінка, а, за його словами, "фінансовий факт".

Крім того, нещодавно Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном.