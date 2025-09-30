Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан зробив суперечливі заяви про росію

30 вересня 2025, 14:33
Орбан зробив суперечливі заяви про росію
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Зокрема й про те, що росія нібито вже перемогла у війні проти України
 росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому вона слабка у військовому та економічному плані.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Harcosok Oraja".
 
"Ця війна вже вирішена. росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", - зазначив Орбан.
 
При цьому він підкреслив, що росія нібито не може зашкодити Угорщині, так як вона військово, економічно та демографічно слабка.
 
"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", - додав Орбан.
