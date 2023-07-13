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ПОЛІТИКА

Ордер Гааги та бунт Прігожина: кремль досі не може ухвалити остаточне рішення щодо участі путіна в саміті БРІКС

13 липня 2023, 19:04
Ордер Гааги та бунт Прігожина: кремль досі не може ухвалити остаточне рішення щодо участі путіна в саміті БРІКС
Фото: REUTERS
За даними видання, наразі кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку путіна після ордера МКС.

Бунт ватажка ЧВК "Вагнера" Євгена Прігожина, а також виданий ордер на арешт російського диктатора путіна викликають певні побоювання у кремля.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зокрема через побоювання повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади, а також ризик бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі, кремль досі не може ухвалити остаточне рішення щодо участі путіна в саміті БРІКС, який відбудеться у Південно-Африканській Республіці.

За даними видання, наразі кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку путіна після ордера МКС. Такий хід дозволив би росії послати сигнал опонентам на Заході, що путін не ізольований, і показати російському суспільству, що він, як і раніше, сильний і стабільний.

Як розповіло джерело The Moscow Times, низка невдач останніх місяців змусила путіна відчувати невпевненість і сумніви.

"У кремлі та МЗС готують два базових сценарії участі росії в саміті БРІКС. Перший - з путіним. Другий - побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважують. путін залишається в москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", - пише видання.

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

ПАРПутінГаагапрігожин

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