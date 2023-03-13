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Оскар-2023: найкращий фільм року "Все завжди і водночас"

13 березня 2023, 11:42
Оскар-2023: найкращий фільм року
В номінації Найкращий фільм перемогу здобула американська картина режисерів Деніела Шайнерта та Дена Квана “Все завжди і водночас”.

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії - Оскар. 

Загалом було 24 переможців в різних номінаціях.

Головну перемогу здобула американська науково-фантастична картина режисерів Деніела Шайнерта та Дена Квана "Все завжди і водночас".

Це науково-фантастичний фільм, який розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею.

Евелін, яку зіграла Мішель Йео, дізнається, що здатна переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Їй також повідомляють, що саме вона має врятувати мультивсесвіт від великого зла - Джобу Тупаки.

Ця стрічка здобула перемогу у семи номінаціях: Найкращий фільм, Найкращий режисер, Найкраща актриса, Найкращий монтаж, Найкращий оригінальний сценарій, Найкраща актриса другого плану та Найкращий актор другого плану.

Раніше фільм ставав тріумфатором таких церемоній, як BAFTA (10 номінацій, 1 перемога), Золотий глобус (6 номінацій, 2 перемоги) та премії Гільдії кіноакторів (4 номінації, з них 3 перемоги).

Цього року на перемогу в головній номінації Оскара претендували десять стрічок: На західному фронті без змін, Аватар: Шлях води, Банші Інішеріна, Елвіс, Все завжди і водночас, Фабельмани, Тар, Топ Ган: Меверік, Трикутник смутку та Жінки говорять.

Також премію Оскар отримав документальний фільм "Навальний" про російського опозиційного політика Олексія Навального.

Оскароскар 2023

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