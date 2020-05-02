Оскарівські рекордсмени. Інфографіка

Перша церемонія вручення «Оскара» відбулася в Голлівуді в «Рузвельт-готелі» в 1929 році й тривала лише чотири з половиною хвилини

«Оскар» - найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. На сьогодні вона є однією з найстаріших регулярних кінематографічних премій у світі. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром з кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer. Сам приз - позолочена статуетка, знана з 1939 року як «Оскар».

Найчастіше церемонія проходила в концертному залі Dorothy Chandler Pavillion - 25 разів. З 2002 року шоу відбувається в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі — одному з найбільших залів США. Зазвичай на заході присутні майже 3 400 гостей.

Нині церемонія вручення “Оскарів” давно вийшла за суто кінематографічні межі й стала культурною подією світового масштабу. Трансляція шоу здійснюється на понад 225 країн світу. 9 лютого відбудеться 92 церемонія,інформує УКРІНФОРМ.

ФІЛЬМИ

За всю історію існування “Оскара” найбільшу кількість нагород — 11 — здобули три фільми: «Бен-Гур» (1959), «Титанік» (1997) і «Володар кілець: Повернення короля» (2003); прикметно, що цей фільм завоював 11 нагород із 11 можливих і став першим фільмом у жанрі фентазі, відзначеним “Оскаром”.

У 2017 році фільм “Ла-Ла-Ленд” отримав 14 рекордних номінацій, наздогнавши таким чином оскароносних рекордсменів — “Все про Єву”(1950; 6 “Оскарів”) і “Титанік” (1997), але здобув тільки 6 нагород.

Драма «Хто боїться Вірджинії Вульф?» (1966) отримала 13 номінацій на «Оскар» з 13 можливих, а перемогла в п'яти. Також 13 разів були номіновані фільми «Володар кілець: Братство кільця» (2001) - переміг у чотирьох номінаціях, і «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008) - переміг тільки в трьох номінаціях.

У 1973 році, на 45 церемонії, фільм-мюзикл “Кабаре” Боба Фосса здобув 8 “Оскарів”, але в номінації “Кращий фільм” програв “Хрещеному батьку”.

Три фільми удостоювалися «великої п'ятірки Оскарів» (за кращу картину, кращий сценарій, кращу чоловічу роль, кращу жіночу роль, кращу режисуру) - «Це трапилося одного разу вночі» (1934), «Пролітаючи над гніздом зозулі» (1975) і «Мовчання ягнят»(1991).

РЕЖИСЕРИ

Френсіс Форд Коппола (режисер) - 6 «Оскарів»

Федеріко Фелліні - 5 «Оскарів» (4 - «Кращий фільм іноземною мовою», 1 - «Кращий дизайн костюмів»)

Клінт Іствуд - 4 (5) «Оскарів» (2 - «Краща режисура», 2 - «Кращий фільм року», є лауреатом премії імені Ірвінга Тальберга, яка має статус «Оскара»). У 74 роки став найстарішим лауреатом премії “Оскар” за кращу режисуру; рекорд тримається й досі.

Джон Форд - 4 «Оскара» (всі - «Краща режисура»)

Вуді Аллен - 4 «Оскара» (3 - «Кращий оригінальний сценарій», 1 - «Краща режисура»)

Стівен Спілберг – 3 «Оскари» (2 - «Краща режисура», 1 - «Кращий фільм»)

АКТОРИ/АКТРИСИ

Кетрін Хепберн - 4 «Оскара» (всі - «Краща актриса»)

Деніел Дей-Льюїс - 3 «Оскара» (всі - «Кращий актор»)

Меріл Стріп - 3 «Оскара» (2 - «Краща актриса», 1 - «Краща актриса другого плану»)

Інгрід Бергман - 3 «Оскара» (2 - «Краща актриса», 1 - «Краща актриса другого плану»)

Джек Ніколсон - 3 «Оскара» (2 - «Кращий актор», 1 - «Кращий актор другого плану»)

Уолтер Бреннан - 3 «Оскара» (всі - «Кращий актор другого плану»)

Наймолодша актриса, що отримала «Оскар» — Ширлі Темпл — у віці 6 років, «Молодіжна нагорода Академії» (1934, перша нагорода в цій номінації, скасована в 1960 році).

ІНШІ

Седрік Гіббонс (арт-директор, дизайнер статуетки «Оскар») - 11 «Оскарів» (номінований 39 разів).

Денніс Мьюрен (спецефекти) - 9 «Оскарів» (з них 6 - змагальних); найбільше серед нині живих лауреатів.

Едіт Хед (художниця по костюмах) - 8 «Оскарів» (найбільше серед жінок).

Алан Менкен (композитор) - 8 «Оскарів» (всі змагальні).

Річард Дей (художник-постановник) - 7 «Оскарів»

Джон Баррі - 5 «Оскарів» (4 - «Краща музика», 1 - «Краща пісня»)

Джон Вільямс - 5 «Оскарів» (всі - «Краща музика»).

Джозеф Руттенберг - 4 «Оскара» (всі - «Краща операторська робота»)

Леон Шамрила - 4 «Оскара» (всі - «Краща операторська робота»)

ЦІКАВІ ФАКТИ

Першим актором, отримавшим “Оскар” за роль, зіграну не англійською мовою став Роберт де Ніро. Це був 1975 рік, фільм Френсіса Форда Копполи “Хрещений батько -2”. Роль молодого Віто Корлеоне актор грав італійською мовою і це був його перший “Оскар”.

Першою ж актрисою, що здобула “Оскара” за роль, зіграну не англійською мовою, стала Софі Лорен. У 1960 році італійка була відзначена за головну роль у фільмі “Чочара”.

Перший темношкірий актор — Сідні Пуатьє. В 1964 році актор отримав “Оскара” за кращу чоловічу роль у фільмі “Польові лілії”.

Першим мусульманином, нагородженим “Оскаром”, став Махершала Алі. У 2017 році актор отримав статуетку за “Місячне сяйво”, а торік — за кращу чоловічу роль другого плану в картині “Зелена книга”.

Видатний ірландський драматург Бернард Шоу — лауреат Нобелівської премії з літератури за 1925 рік є також і володаром “Оскара”, якого отримав у 1939 році за кращий адаптований сценарій до фільму “Пігмаліон”. Ще один нобелівський лауреат — Боб Ділан отримав “Оскар” за музику в 2001 році.

Першим актором, який відмовився від “Оскара” був Джордж Кемпбелл Скотт — видатний американський актор театру і кіно. В 1971 році за головну чоловічу роль у фільмі іншого корифея американського кіна Франкліна Шеффнера “Паттон” його визнали переможцем, але приймати нагороду Скотт не захотів. Церемонію “Оскара”, так само як і інші професійні відзнаки, актор називав “парадом м’яса” та іншими не надто милозвучними епітетами. Останній, хто відмовився від “Оскара” - Жан-Люк Годар. Патріарх світового кінематографа назвав статуетку “шматком металу”.

НОМІНАЦІЇ

Абсолютний лідер серед номінованих на “Оскара” митців — Волт Дісней. Мультиплікатора 59 разів висували на премію і 26 разів він отримував “Оскара” - найбільше серед усіх митців.

Друге місце у живого класика голівудської кіномузики Джона Вільямса. Цьогоріч Вільямс — автор музики до таких фільмів як “Список Шиндлера”, “Один вдома”, “Щелепи”, “Гаррі Поттер”, “Парк Юрського періоду” — здобув свою 52-гу номінацію за музику до 9-го епізоду “Зоряних воєн”. Цілком можливо, що нині він отримає свого 6-го “Оскара”. До речі, напередодні оскарівської церемонії композитору виповниться 88 років.

Третім лідером-номінантом є теж композитор, легендарний Альфред Ньюман. Він був номінований на “Оскар” 45 разів упродовж 20 років. Його рекорд протримався 36 років і був побитий тим таки Джоном Вільмсом. Ньюман утримує поки що друге (після Волта Діснея) місце і за кількістю отриманих “Оскарів” серед митців — 9.

ЖІНКИ І “ОСКАР”

На тлі актуальних дискусій щодо гендерного балансу в кіно, які останнім часом у США є досить гострими, то за 92-річну історію існування “Оскара”, омріяну статуетку “За кращу режисуру” отримала лише одна жінка — Кетрін Біґелоу за кінострічку “Володар бурі”. Сталося це в 2010 році, 10 років тому. Біґелоу вдалося тоді обійти такого сильного суперника як Тарантіно з його “Безславними виродками”. Американська кіноакадемія лише 5 разів номінувала жінок у престижній категорії “за кращу режисуру”. Жодна жінка-режисерка не потрапила до списку і цьогоріч, хоча в номінації “Кращий фільм” та в декількох інших, присутня стрічка Ґрети Ґервіґ “Маленькі жінки”. Саме Ґрета Ґервіґ у 2017 році стала тією п’ятою жінкою, номінованою в категорії “За кращу режисуру”.

Нагадаємо, що у ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосить переможців цьогорічної премії «Оскар». Усі претенденти уже відомі, а ми детальніше розповідаємо про шанси номінантів.