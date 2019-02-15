Парасюк взяв на поруки бійця АТО, якого підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство, - ЗМІ

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки учаснику АТО, підозрюваному у скоєнні замаху на вбивство.

Чоловіка підозрюють у тому, що 23 травня 2018 року у Запоріжжі він разом із спільником розстріляв машину з місцевим підприємцем та водієм. Підприємець отримав кульове поранення, а злочинці втекли з місця події, залишивши зброю. Після цього їх розшукувала поліція, інформує "Українська правда" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракало.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню доказову базу та виявили причетність мешканця Дніпропетровської області 1991 року народження, учасника АТО, до скоєння злочину.

У січні 2019 року чоловіка оголосили у розшук та отримали ухвалу слідчого судді на його доставлення, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваного затримали 14 лютого у Києві. Також поліцейські провели обшуки та вилучили речові докази.

15 лютого затриманого доставили до Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя для обрання запобіжного заходу. Підозрюваного відпустили та обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

"Незважаючи на зухвалість і тяжкість злочину, в якому підозрюється затриманий, а також зібрану доказову базу та речові докази, - Орджонікідзевський районий суд Запоріжжя ухвалив рішення відпустити його на особисту поруку одного з депутатів", - прокоментував рішення суду Тракало.

За інформацією правоохоронців, цей народний депутат, пояснив своє рішенням тим, що затриманий, як і він є учасником АТО.

Водночас джерела УП повідомляють, що цим депутатом є Володимир Парасюк.

Триває розслідування кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.