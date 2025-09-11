Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Парламенти країн Балтії закликають Конгрес США не скорочувати військову підтримку

11 вересня 2025, 13:49
Парламенти країн Балтії закликають Конгрес США не скорочувати військову підтримку
Фото: epa/vostock-photo
Адже це ключовий елемент стримування рф та гарантування безпеки всього східного флангу НАТО.

Парламенти Естонії, Латвії та Литви звернулися до Конгресу Сполучених Штатів із закликом зберегти повне фінансування програми "Балтійська ініціатива безпеки", яку адміністрація Білого дому планує скоротити.

Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому на сайті Сейму Литви.

У зверненні парламентарі наголосили, що кошти, виділені в межах цієї програми, є критично важливими для:

  • розвитку національних збройних сил;

  • зміцнення регіональної та колективної оборони;

  • стримування потенційних загроз.

"Щедрість, проявлена Конгресом США та вами, як представниками американського народу, надзвичайно цінується і ніколи не сприймається як належне. Ми, зі свого боку, взяли зобов’язання 'купувати американське'. Закупівлі в США становлять значну частку в усіх наших оборонних програмах", - йдеться у листі.

Законодавці нагадали, що в 2026 році всі три країни Балтії планують виділити понад 5% ВВП на оборону, а також залишаються серед лідерів за обсягами військової допомоги Україні на душу населення.

"Ми не лише перевищили мінімальний рівень оборонних витрат, встановлений НАТО, але й продовжимо посилювати цивільну готовність, інвестувати в інфраструктуру для розміщення американських військ і підвищення стійкості регіону", - наголошується у зверненні.

Також парламентарі підкреслили, що оборонне партнерство зі США залишається ключовим стратегічним пріоритетом для Литви, Латвії та Естонії.

"Це партнерство забезпечує критично важливі спроможності для НАТО та допомагає запобігти новим конфліктам у Європі. Ми сподіваємося, що Конгрес збереже тверду підтримку цієї співпраці".

У фіналі листа парламентарі закликали американських колег підтримати фінансування Балтійської ініціативи безпеки у проєктах бюджету США на 2026 рік, як у Законі про оборонні асигнування, так і в Законі про національну оборону.

 
