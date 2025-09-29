Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Партія Санду здобула перемогу на виборах у Молдові: світові лідери вітають (оновлено)

29 вересня 2025, 13:00
Партія Санду здобула перемогу на виборах у Молдові: світові лідери вітають (оновлено)
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою.

На парламентських виборах у Молдові 28 вересня перемогла проєвропейська партія "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Майї Санду.

За даними Центральної виборчої комісії після обробки 99,91% бюлетенів, PAS набрала 50,16% голосів і отримала більшість у парламенті.

Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній проросійський президент Ігор Додон, з результатом 24,31%. До парламенту також проходять: блок проєвропейських партій "Альтернатива" (7,97%), "Наша партія" Ренато Усатого (6,20%) та партія "Демократія вдома" (5,62%).

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у телефонній розмові. Він підкреслив, що вибори показали неспроможність російських спроб дестабілізації: "Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою. Ці вибори довели, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє".

Привітання також висловили європейські лідери. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Молдова знову підтвердила свій європейський вибір: "Жодна спроба посіяти страх чи розкол не змогла зламати вашу рішучість. Наші двері відчинені, і ми будемо поруч на кожному кроці".

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив, що результати голосування є "гучним і чітким повідомленням про вибір демократії, реформ та європейського майбутнього".

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав перемогу партії Санду, зазначивши: "Попри перешкоди та тиск, волевиявлення молдавського народу перемогло. Франція підтримує Молдову у її прагненні до свободи, суверенітету та європейських прагнень".

Натомість у кремлі заявили, що не готові оцінювати результати виборів у Молдові, а чекатимуть, поки свою думку висловлять "не згодні з результатами політичні сили".

"Наскільки нам відомо, деякі політичні сили заявляють про свою незгоду, вони говорять про можливі порушення на виборах - це те, що ми чуємо, тут було б неправильно нам давати якісь голослівні оцінки", - заявив речник путіна Дмітрій Пєсков.

Він обурився, що "сотням тисяч молдаван позбавили можливості проголосувати на території російської федерації", оскільки в країні відкрили лише дві виборчі дільниці.

Таким чином, перемога PAS забезпечує Майї Санду стабільну парламентську більшість та відкриває можливість для подальшого курсу країни на євроінтеграцію.

МолдовавибориМайя СандуВолодимир ЗеленськийУрсула фон дер ЛяєнЕмануель МакронАнтоніу Кошта

