Партія Санду здобула перемогу на виборах у Молдові: світові лідери вітають (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою.

На парламентських виборах у Молдові 28 вересня перемогла проєвропейська партія "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Майї Санду.

За даними Центральної виборчої комісії після обробки 99,91% бюлетенів, PAS набрала 50,16% голосів і отримала більшість у парламенті.

Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній проросійський президент Ігор Додон, з результатом 24,31%. До парламенту також проходять: блок проєвропейських партій "Альтернатива" (7,97%), "Наша партія" Ренато Усатого (6,20%) та партія "Демократія вдома" (5,62%).

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою у телефонній розмові. Він підкреслив, що вибори показали неспроможність російських спроб дестабілізації: "Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою. Ці вибори довели, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі — виграє".

Привітання також висловили європейські лідери. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Молдова знову підтвердила свій європейський вибір: "Жодна спроба посіяти страх чи розкол не змогла зламати вашу рішучість. Наші двері відчинені, і ми будемо поруч на кожному кроці".

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив, що результати голосування є "гучним і чітким повідомленням про вибір демократії, реформ та європейського майбутнього".

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав перемогу партії Санду, зазначивши: "Попри перешкоди та тиск, волевиявлення молдавського народу перемогло. Франція підтримує Молдову у її прагненні до свободи, суверенітету та європейських прагнень".

Натомість у кремлі заявили, що не готові оцінювати результати виборів у Молдові, а чекатимуть, поки свою думку висловлять "не згодні з результатами політичні сили".

"Наскільки нам відомо, деякі політичні сили заявляють про свою незгоду, вони говорять про можливі порушення на виборах - це те, що ми чуємо, тут було б неправильно нам давати якісь голослівні оцінки", - заявив речник путіна Дмітрій Пєсков.

Він обурився, що "сотням тисяч молдаван позбавили можливості проголосувати на території російської федерації", оскільки в країні відкрили лише дві виборчі дільниці.

Таким чином, перемога PAS забезпечує Майї Санду стабільну парламентську більшість та відкриває можливість для подальшого курсу країни на євроінтеграцію.