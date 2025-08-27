Париж: москва чинить тиск на слідство щодо підриву "Північного потоку"

Також росія намагається відволікти увагу від війни в Україні.

Франція звинуватила росію у спробах політичного тиску на міжнародне розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це йшлося під час засідання Ради Безпеки ООН, яке ініціювала рф 26 серпня.

Представниця Франції заявила, що москва чинить тиск на німецьких слідчих і намагається дискредитувати процес, який ведуть незалежні судові органи Німеччини, Швеції та Данії.

"Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості", - наголосила представниця французької делегації.

У Парижі вважають, що рф намагається відвернути увагу Радбезу ООН та міжнародної спільноти від власної агресії проти України.

"Сьогоднішнє засідання лише ілюструє готовність росії відволікати увагу та ресурси міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

Також Франція нагадала, що прокуратури Швеції та Данії завершили свої розслідування ще у лютому 2024 року, тоді як Німеччина продовжує слідство і вже затримала одного з підозрюваних.

Крім того, делегація Франції засудила удари росії по цивільній інфраструктурі України, наголосивши на подвійних стандартах у діях москви.

"Ми підкреслюємо суперечність між занепокоєнням рф щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних і навмисних атак на інфраструктуру України", - йдеться у документі.

Франція також підкреслила, що міжнародне співтовариство прагне досягнення справедливого й тривалого миру, тоді як москва намагається зберегти фокус на провокаціях і власних наративах.

"У той час, коли Україна демонструє готовність до переговорів, росія знову намагається змістити фокус. Її єдина мета це продовжувати агресію", - зазначила делегація.

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі сталися вибухи. Через пошкодження, магістралі повністю припинили роботу.