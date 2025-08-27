Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Париж: москва чинить тиск на слідство щодо підриву "Північного потоку"

27 серпня 2025, 10:11
Париж: москва чинить тиск на слідство щодо підриву
Фото: AP
Також росія намагається відволікти увагу від війни в Україні.

Франція звинуватила росію у спробах політичного тиску на міжнародне розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". 

Про це йшлося під час засідання Ради Безпеки ООН, яке ініціювала рф 26 серпня. 

Представниця Франції заявила, що москва чинить тиск на німецьких слідчих і намагається дискредитувати процес, який ведуть незалежні судові органи Німеччини, Швеції та Данії.

"Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості", - наголосила представниця французької делегації.

У Парижі вважають, що рф намагається відвернути увагу Радбезу ООН та міжнародної спільноти від власної агресії проти України.

"Сьогоднішнє засідання лише ілюструє готовність росії відволікати увагу та ресурси міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

Також Франція нагадала, що прокуратури Швеції та Данії завершили свої розслідування ще у лютому 2024 року, тоді як Німеччина продовжує слідство і вже затримала одного з підозрюваних.

Крім того, делегація Франції засудила удари росії по цивільній інфраструктурі України, наголосивши на подвійних стандартах у діях москви.

"Ми підкреслюємо суперечність між занепокоєнням рф щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних і навмисних атак на інфраструктуру України", - йдеться у документі.

Франція також підкреслила, що міжнародне співтовариство прагне досягнення справедливого й тривалого миру, тоді як москва намагається зберегти фокус на провокаціях і власних наративах.

"У той час, коли Україна демонструє готовність до переговорів, росія знову намагається змістити фокус. Її єдина мета це продовжувати агресію", - зазначила делегація.

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі сталися вибухи. Через пошкодження, магістралі повністю припинили роботу.
 
ФранціяРосіяПівнічний потік

Останні матеріали

Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється